РИАМО – 26 авг. На один день столичный сад «Эрмитаж» превратится в маленькую Грецию, 31 августа там пройдет фестиваль греческой культуры «Акрополис», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Профессиональные хореографы научат гостей танцевать сиртаки, а приглашенные шеф-повара приобщат всех желающих к греческой кухне. Неотъемлемым атрибутом фестиваля станет концерт с участием артистов как российской, так и греческой сцены. Кроме того, на протяжении всего мероприятия гости под красивую музыку смогут насладиться работами греческих художников и фотографов, представленными на вернисаже и на выставке фотографии», – говорится в сообщении.

На фестивале можно будет купить сувениры из Греции.

«Акрополис» – это всегда незабываемое событие для нашей столицы. Праздник станет поводом поближе познакомиться с уникальной греческой культурой. Мы приглашаем москвичей и гостей нашего города отметить последний день лета по-гречески!» – сказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Фестиваль начнется в 12:00, торжественной открытие – в 15:00. Закончится мероприятие в 21:00. Вход свободный.