РИАМО – 26 авг. Четыре издания стали финалистами конкурса «Книга года – 2019» в главной номинации, говорится в сообщении пресс-службы Московской международной книжной выставки-ярмарки.

«В главной номинации «Книга года» борьбу за Гран-при конкурса ведут четыре издания: четырехтомный альманах «Тобольск и вся Сибирь»; сборник воспоминаний, выпущенный к столетию со дня рождения писателя и общественного деятеля Даниила Гранина; альбом «Государственные регалии Московского царства»; интерактивный сборник рассказов, стихов, очерков и писем «Великая Отечественная война. 1941-1945», адресованный юным читателям», – говорится в сообщении.

Объявление лауреатов и вручение наград победителям состоится 4 сентября в Театральном центре на Страстном бульваре в Москве.

В этом году участие в конкурсе приняли более 400 книг от 110 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Рязани, Казани, Красноярска, Магадана, Нальчика, Новосибирска, Пскова, Тобольска, Якутска и других городов России.

В конкурс 2019 года включена номинация «Мельпомена и Талия», приуроченная к объявленному в России Году театра: в ней отмечены издания, посвященные истории театрального искусства, жизни и творчеству самых ярких представителей театральной профессии. В шорт-листе номинации – уникальное издание, рассказывающее о фондах музея Государственного академического Большого театра России, сборник кабаретных пьес Серебряного века, книга либретто балетов Мариуса Петипа и биография Дмитрия Хворостовского.

«Книга года» – одна из наиболее престижных книжных премий страны. Ежегодный национальный конкурс учрежден в 1999 году в целях поддержки российского книгоиздания.