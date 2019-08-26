РИАМО - 26 авг. Областная комиссия проверила в Жуковском работу недавно созданного муниципального центра управления регионом (ЦУР), говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Функционирование системы оценивалось по нескольким направлениям: ЖКХ, транспорт, энергетика, здравоохранение, образование и другие. Также эксперты проверили готовность аналитиков, пообщались с сотрудниками и дали им ценные рекомендации», – говорится в сообщении.

Возглавил проверку советник министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Анатолий Курманов.

По итогам визита на данном этапе серьезных замечаний у экспертов не возникло. Работа была оценена достойно. Жуковский ЦУР функционирует в тестовом режиме.

«Напомню, в муниципальном центре управления регионом анализируются обращения жителей, зарегистрированные через портал «Добродел», «Единую диспетчерскую службу Московской области», «Единую диспетчерскую службу ЖКХ Жуковский», поступившие через социальные сети, приемную администрации. Также работа ведется с данными из областного ЦУРа и «АИС ЕДС-регион», – отметил глава Жуковского Юрий Прохоров.

По его словам, такой анализ информации по обращениям жителей позволяет более эффективно и оперативно реагировать на наиболее острые и значимые проблемы, волнующие наших граждан.