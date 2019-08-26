РИАМО – 26 авг. На минувшей неделе в Московской области ввели в эксплуатацию девять нежилых объектов общей площадью 34 тысячи квадратных метров, среди которых школа и две поликлиники, а также четыре жилых дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Рекордсменом по объему ввода жилья на прошлой неделе стал городской округ Красногорск: в поселке Отрадное введено 1022 квартиры. Кроме этого в рамках комплексной застройки там введена амбулатория», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На втором месте по вводу жилья – Ногинск, 185 квартир в ЖК «Истомкино парк-2». Также введены в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в смену и школа на 150 мест (1 этап) в деревне Путилково в Красногорске.

Помимо этого, введены: четыре объекта торговли, завод по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий в Ступине, складской комплекс в Солнечногорске (поселение Кутузовское).

Разрешения на строительство получили 15 нежилых объектов Московской области общей площадью 62 тысячи квадратных метров и жилой дом на 348 квартир в Химках. Среди них: шесть объектов торговли, четыре складских помещения, производственный цех и три автозаправки.