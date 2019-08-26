РИАМО - 26 авг. В Москве смогли по максимуму реализовать участки под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, с начала года на городских торгах инвесторы арендовали 10 таких участков, что составляет одну пятую от всех подобных объектов, которые удалось реализовать с 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Так, всего с 2012 года инвесторы арендовали в Москве 50 участков под строительство ФОКов, общей площадью 25 гектаров.

«Впервые за семь лет реализация земельных участков для строительства ФОКов достигла 100%, ранее этот показатель был вдвое меньше. Такая динамика связана, в первую очередь, с установлением минимально возможной, согласно законодательству, начальной цены торгов: сейчас начальный размер годовой аренды городской земли для строительства спортивных объектов составляет 1,5% от кадастровой стоимости участков», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, принятые решения помогли значительно сэкономить средства бюджета и сократить время на проведение независимой экспертизы, а также положительно повлияли на инвестиционную привлекательность таких объектов.

В 2019 году на один участок под ФОК на торгах претендовали в среднем около девяти инвесторов, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Благодаря столь высокой конкуренции превышение начальной цены по итогам аукционов в ряде случаев достигло 800%, ранее этот показатель составлял всего 20%. Реализованные с начала этого года земельные участки находятся преимущественно в Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном административных – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что всего в ближайшие три года на территории Москве должно появиться физкультурно-оздоровительных комплексов общим строительным объемом в 71,5 тысячи квадратных метров.