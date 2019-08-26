В центре Москвы произошло возгорание кровли одной из построек Богородице-Рождественского монастыря. Площадь пожара уточняется.
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В центре Москвы произошло возгорание кровли одной из построек Богородице-Рождественского монастыря. Площадь пожара уточняется.
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