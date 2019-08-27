РИАМО - 27 авг. С 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском пройдет Международный авиационно-космический салон МАКС - 2019, главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами, сообщается на сайте авиасалона.

Участие в летной программе МАКС-2019 примет рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представят сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.

Масштабную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи», представляющие Воздушно-космические силы Российской Федерации. В небо над Жуковским свои машины поднимут летчики российских групп «Колибри», «Русь» и «Первый полет», гости из Прибалтики ANBO и Baltic Bees Jet Team.

В дни проведения авиасалона в Жуковском и Раменском С 6:00 до 22:00 ограничат движение и парковку. Для грузового транспорта движение ограничат в Раменском на участке дороги Москва – Жуковский с 26,3 по 35 километр в сторону Жуковского.

Для транзитного транспорта, кроме автомобилей жителей Жуковского либо владельцев специальных пропусков, движение будет закрыто на следующих участках: подъезд к городу Жуковский (ЛИИ имени Громова) от М-5 «Урал»; Москва – Жуковский с 32,4 по 35 километр в сторону Жуковского; Москва – Жуковский – аэропорт «Быково» с 2,6 по 3,8 километр в сторону Жуковского.

Кроме того, будут введены ограничения по парковке.

На время проведения авиасалона на Казанском направлении Московской железной дороги запустят дополнительные поезда. В дни массового посещения авиасалона будут сокращены интервалы движения поездов до 5-12 минут и открыты дополнительные кассы на станциях.

Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено 174 бесплатных автобуса АО «Мострансавто».