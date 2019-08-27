РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 27 авг. В нескольких населенных пунктах городского округа Домодедово во вторник отключат свет в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Отключение электроэнергии ожидается в Домодедове с 9:00 до 17:00.

«В связи с проведением плановых работ ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: деревни Ловцово, Скрипино, Лямцино, Кутузово, в микрорайоне Востряково на улице Речная и проспекте 1-го Мая», – говорится в сообщении.

Плановые работы также пройдут в деревне Семивраги, селе Домодедово, микрорайоне Белые столбы на улицах Шебанцево и Дружная, микрорайоне Барыбино на улицах Свердлова, Мира, Школьная, Пролетарская и Крупской.

«В этих населенных пунктах также ожидается отключение электроэнергии», – заключается в материале.