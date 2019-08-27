РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Жители подмосковных Люберец во вторник смогут посетить открытый урок теннисного центра «Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

«27 августа в 18:00 в теннисном центре пройдет открытый урок для детей, желающих заниматься большим теннисом», – говорится в сообщении.

Урок пройдет по адресу: улица Электрофикации, дом №3А.

На занятия ждут ребят в возрасте 7-8 лет. Все вопросы можно задать по телефонам: 8(495)554-35-17, 8(925)082-66-11.