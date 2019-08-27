РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В подмосковных Люберцах во вторник изменят схему движения в связи с проведением МАКС-2019, изменения будут действовать по 1 сентября.

На период проведения Международного авиационно-космического салона будет изменено движение автомобильного транспорта на участке между 26 и 27 километрами федеральной трассы М-5 «Урал». В частности, будет закрыт поворот с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону города Рязань.

Объезд осуществляется через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе. Также планируется закрыть съезды с Новорязанского шоссе на улицу Первомайская в сторону Лыткарина и поселка Чкалово. Объезд проводится через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.