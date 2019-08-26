РИАМО - 26 авг. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации здания Птицеводсоюза на улице Маросейка в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Здание Птицеводсоюза является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту архитектора Владимира Цветаева.

«В основе здания Птицеводсоюза находятся конструкции корпусов Николо-Угрешского подворья. В конце 1920-х годов двухэтажные корпуса надстроили и преобразовали в единый объем с фасадами в стиле конструктивизм. С 1939 года здесь размещался ЦК ВЛКСМ», – говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, специалистам предстоит провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности здания, а также описать будущие архитектурные и конструктивные решения. Все этапы работ пройдут под руководством Мосгорнаследия.

Глава ведомства отметил, что в проекте также должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и другие разделы, предусмотренные законодательством. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.