РИАМО – 27 авг. В подмосковном Дзержинском во вторник состоится III Международный кинофестиваль «Любовь в каждом сердце», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Кинофестиваль пройдет в ДК «Энергетик», который находится по адресу: улица Ленина, дом №3.

«Председателем жюри будет заслуженный деятель России Аким Салбиев, президент и продюсер – почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения – Сергей Переверзев. Все желающие абсолютно бесплатно увидят 6 конкурсных программ <…>: полнометражные художественные фильмы; короткометражные игровые фильмы; видеоклипы; документальные фильмы; музыкальные фильмы; телеочерки», – говорится в сообщении.

Также в рамках кинофестиваля можно посетить выставки, мастер-классы, концерты, спектакли, экскурсии.

На церемонии награждения, помимо основных наград, будут вручены призы: приз имени народного артиста России Владимира Яковлевича Мотыля, приз главы города «За создание образа города Дзержинский на экране» и специальный приз «За высокое служение искусству».

На кинофестивале ожидаются почетные гости: заслуженный артист России Аким Салбиев, кинорежиссер Элина Суни, заслуженная артистка России Наталья Хорохорина, народный артист России Александр Домогаров, заслуженный артист России Владимир Стержаков, актеры Ольга Спиркина, Елена Борзова, Сергей Варчук, Алена Галлиардт, Александр Кольцов, Дмитрий Щербина, Александра Гайдук, Наталья Унгард, Андрей Стоянов, Евгений Герчаков.