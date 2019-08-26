РИАМО – 26 авг. В центре Москвы загорелась крыша одной из построек Богородице-Рождественского монастыря на улице Рождественка, сообщает в понедельник РИА Новости.
«Поступило сообщение о возгорании женского монастыря по адресу: Рождественка, дом 20», - говорится в сообщении.
Сообщение поступило в 19:07. Горит кровля двухэтажного административного здания. Площадь возгорания уточняется.
Видео пожара в Богородице‑Рождественском монастыре в Москве>>
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