РИАМО - 26 авг. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по сметной документации детского сада на 125 мест в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства дошкольного образовательного учреждения на 125 мест, расположенного в Химках в микрорайоне Подрезково, улица 1-я Лесная, вблизи дома 4», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год.

Строительство и проектирование детского сада осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектом социальной инфраструктуры» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.