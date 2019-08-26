РИАМО - 26 авг. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области на сентябрь, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемы проводятся в 10:00 – 13:00. Обратная связь из общественных приемных с приемной правительства Московской области происходит ежедневно. Телефон для справок: 8(498)602-31-13.

Так, представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей городского округа Воскресенск 6 сентября, Люберец – 13 сентября, Одинцовского округа – 9 сентября, Озер – 20 сентября, Раменского округа – 23 сентября, Балашихи – 30 сентября, Домодедова – 16 сентября, Дубны – 27 сентября.

Представители министерства экономики и финансов Подмосковья проведут приемы: 4 сентября – для жителей Наро-Фоминского городского округа, 11 сентября – Павловского Посада, 18 сентября – Сергиево-Посадского округа, 25 сентября – Серпухова.

Главное архивное управление региона проведет приемы по следующим числам: 6 сентября – Зарайск, 20 сентября – Кашира, 16 сентября – Богородский городской округ, 30 сентября – Наро-Фоминский городской округ, 11 сентября – Одинцовский городской округ, 4 сентября – Рузский городской округ, 23 сентября – Восход, 23 сентября – Реутов.

Приемные министерства благоустройства Московской области 4 сентября работают в Ленинском городском округе, 30 сентября – в Егорьевске, 16 сентября – в Зарайске, 20 сентября – в Истре, 23 сентября – в Кашире, 27 сентября – в Клину, 9 сентября – в Люберцах, 6 сентября – в Дзержинском.

Полное расписание работы приемных ведомств можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области.