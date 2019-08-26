РИАМО - 26 авг. В Москве 31 августа и 1 сентября пройдет фестиваль идей и технологий Rukami, он соберет более 200 молодых мейкеров и технологических энтузиастов, которые покажут гостям техническое творчество, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Гостей ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перфомансы, дискуссии с легендами мира технологий и отличный музыкальный лайн-ап. Ключевая тема фестиваля — «Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее». Rukami соберет на своей площадке рекордное число мейкеров, художников и технологических энтузиастов, чьи уникальные проекты и действующие разработки позволяют буквально прикоснуться к технологическому будущему страны», — говорится в сообщении.

Концепция фестиваля основана на интерактивном подходе к формированию программы: все дискуссионные и выставочные форматы подразумевают прямое участие зрителя.

Одним из центральных элементов выставочной программы фестиваля Rukami станет уникальная машина Голдберга, разработанная командой российских инженеров специально для фестиваля Rukami. Это воплощение технического творчества, инженерная шутка с неожиданным сюжетом. В его основу ложится история человека, который узнает о технологиях впервые, очаровывается ими и решает попробовать себя в техническом творчестве. Механизмы и ход машины раскрывают метафору эволюции идеи.

В дискуссионной программе примут участие ведущие российские и зарубежные технологические энтузиасты, изобретатели, художники и эксперты в области инженерного творчества.

Вся территория фестиваля Rukami и его событийная программа поделены на 4 смысловых блока: «Человек», «Среда обитания», «Космос» и Fun. Посещение бесплатное, возрастных ограничений нет. Однако требуется регистрация.