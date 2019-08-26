РИАМО - 26 авг. Электричка сообщением Москва – Шатура насмерть сбила мужчину на станции «Новая» в столице, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«На станции «Новая» электропоездом Москва – Шатура смертельно травмирован мужчина. Сотрудники транспортной полиции выехали на место происшествия. Обстоятельства инцидента пока неизвестны», – сказал собеседник агентства.

По ее словам, возраст мужчины также неизвестен. Личность погибшего устанавливается.

Согласно данным открытых источников, станция «Новая» Казанского/Рязанского направления Московской железной дороги расположена у пересечения шоссе Энтузиастов с Авиамоторной улицей в Москве.