РИАМО - 26 авг. В Москве суд признал двоих мужчин виновными в убийстве девушки, сопряженном с разбоем, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Ильи Бадеева и Андрея Кудрявцева», – сказала собеседница агентства.

По данным следствия, 23-летняя девушка проживала в одном из домов по Борисовскому проезду в Москве и исчезла в мае 2016 года. Позднее по подозрению в ее убийстве задержали Кудрявцева и Бадеева.

Они признались в том, что вывезли девушку в лесную полосу, расположенную вблизи одного из поселков Подмосковья, где убили ее и спрятали тело.

В рамках расследования уголовного дела также установлена причастность Кудрявцева к совершению ряда преступлений, в том числе совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.