РИАМО - 26 авг. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила проверить иск о лишении родительских прав родителей, которые участвовали в митинге с ребенком, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы омбудсмена.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура потребовала лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, которые принимали участие в несанкционированных митингах в столице.

«Семья к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы. Мы уже получили информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики. По-прежнему считаю, что лишение родительских прав – крайняя мера. Необходимо, чтобы все принимаемые решения, прежде всего, максимально учитывали интересы детей. Безусловно взрослые не должны злоупотреблять своими родительскими правами в ущерб жизни, здоровью, интересам ребенка», - привел собеседник агентства слова Кузнецовой.

По обращению омбудсмена уже проводится проверка в отношении иска о лишении родительских прав Проказовых. Прокуратура уже обращалась в суд с требованием лишить родительских прав эту супружескую пару, которая в ходе митинга передала своего годовалого сына третьему лицу.

«Ранее мы направили телеграмму в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав. Мы очень надеемся на положительный исход этого дела, при необходимости готовы принять участие в судебных заседаниях», - привел слова Кузнецовой сотрудник пресс-службы.