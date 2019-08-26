РИАМО - 26 авг. Можайские спасатели нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю женщину, которая отправилась собирать грибы, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса»,

В службу-112 обратились родственники женщины, которая утром 25 августа ушла в лес за грибами и не вернулась. Инцидент произошел в лесном массиве в районе СНТ Барцилово-2 Можайского городского округа.

«Поисковые работы затруднялись тем, что у бабушки не было с собой телефона. С приближением темноты к поискам присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Пропавшую женщину обнаружили только около 4:00 следующего дня», – говорится в сообщении.

С помощью спасательных носилок бабушка доставили домой, где ее осмотрели медицинские работники.

Пожарные и спасатели напоминают жителям Подмосковья о необходимости соблюдать меры предосторожности, отправляясь в лес.