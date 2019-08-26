РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Более одной тысячи человек приняли участие в первом в Московской области спортивном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ты можешь все», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие провели 25 августа в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Вера Варнина от имени главы Балашихи Сергея Юрова поздравила участников с открытием первого в Подмосковье парафестиваля.

«Надеюсь, вам понравилось в Балашихе. Всем советую посетить парк «Пехорка». Желаю удачи, сил и побед в спортивных соревнованиях. Мы для гостей и участников фестиваля организовали творческие и спортивные мастер-классы, провели товарищеский матч по следж-хоккею – командной спортивной игре на льду, аналогу хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями» – сказала Варнина.

Председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья и член общественной палаты Московской области Инна Орлова рассказала, что из многих городов поступали обращения о том, что не везде налажена работа по адаптивному спорту. Для детей-инвалидов это прежде всего реабилитация, социализация и расширение кругозора.

«На парафестивале мы собрали авторов самых успешных практик Подмосковья, у каждого есть своя площадка, где дети смогут попробовать что-то новое», – отметила Орлова.

По завершению парафестиваля провели конференцию по вопросам массового адаптивного спорта.

Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья создана в 2016 году. В нее входят более 10 тысяч семей.