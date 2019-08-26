РИАМО - 26 авг. Инвесторы из провинции Гуандун КНР заинтересованы в развитии металлобработки и мебельного производства в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Представители корпорации развития Московской области обсудили развитие совместных инвестиционных проектов с представителями китайской провинции Гуандун. Встреча прошла в Москве при содействии Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей. Делегацию из КНР возглавил заместитель секретаря Коммунистической партии Китая провинции Гуандун Цзоу Цзыцзин», — говорится в сообщении.

С 5 по 9 августа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в пяти городах Китая состоялась презентация инвестпотенциала Подмосковья. По словам Цзыцзина, после проведения презентации в Гуанчжоу очень возрос интерес бизнес-сообщества и руководства провинции Гуандун в развитии экономического сотрудничества с Подмосковьем как с одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России.

Он отметил, что участники делегации, которую он возглавил, в частности, изучают перспективы деревообрабатывающей отрасли в сфере мебельного производства и рынок металлообработки.

Представители корпорации развития Московской области рассказали участникам делегации о мерах поддержки промышленных инвестиций, действующих в Подмосковье, презентовали наиболее перспективные индустриальные площадки для производственных объектов в сфере деревообработки и металлообработки. По итогам прошедшей встречи стороны договорились продолжить контакты после детального изучения полученной информации.

«В последние годы Китайская Народная Республика стабильно входит в первую пятерку стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России», - сказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он добавил, что внешнеторговый оборот Московской области с КНР в 2018 году вырос более чем на 15%, по сравнению с предыдущим годом, и составил более 5,7 миллиарда долларов США. На территории Московской области зарегистрированы более 40 компаний с участием китайского капитала.

Активно развиваются и совместные логистические проекты. В Московской области уже действуют два крупнейших торгово-логистических центра, «Восточный» и «Селятино», и совместно с китайской компанией (51% - российская сторона, 49% - китайская) достраивается аналогичный логистический комплекс на севере Московской области – «Белый раст». Это будет третий центр, из которого будет поставляться продукция на китайский рынок, и аналогично из Китая товары будут приходить в Россию через Московскую область.