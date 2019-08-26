РИАМО - 26 авг. Следователи устанавливают обстоятельства наезда девушки-мотоциклиста на девочку на западе Москвы, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

«Девушка двигалась на мотоцикле по дублеру Рублевского шоссе в сторону Московской области. После поворота на проезжую часть, ведущую к придомовой территории, она совершила наезд на девочку, которая неожиданно выбежала на дорогу», – говорится в сообщении.

Девочка с мамой находится в детской поликлинике, где ее осматривают врачи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.