РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 авг. В доме №5 на улице Шама в подмосковном Дзержинском заменят экраны балконов в рамках капремонта, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

В понедельник Иванова провела встречу с жителями Дзержинского во Дворце культуры «Энергетик». Жители дома №5 отметили, что в нем проводится капитальный ремонт, но подрядчик отказывается менять экраны на балконах.

«Необходимо поменять экраны на балконах. Все будет сделано», – сказала Иванова.

Она добавила, что пожелания жителей по данному вопросу необходимо учесть.