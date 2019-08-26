РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 авг. Жители дома №17 на улице Ленина в подмосковном Дзержинском пожаловались на невыносимый запах канализации в подъездах и квартирах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова провела встречу с жителями Дзержинского во Дворце культуры «Энергетик». Жители дома №17 на улице Ленина отметили, что в подъездах и квартирах стоит сильный запах канализации.

«Даю поручение проверить и выяснить причину запаха. Возможно, надо вычистить подвал, где-то есть прорывы канализации», – сказала Иванова.