РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В подмосковных Люберцах демонтировали несанкционированную бытовую печь, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации городского округа.

От жителей Люберец поступали обращения по вопросам неприятных запахов гари вблизи микрорайона Красная горка.

«Управлением по охране окружающей среды в ходе очередного рейда по промышленным зонам была обнаружена несанкционированно установленная бытовая печь. В понедельник по адресу: улица Инициативная, дом №50А, печь была демонтирована», – говорится в сообщении.