РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 авг. Весь плодородный грунт, который будут использовать для рекультивации карьера ЗИЛ в подмосковном Дзержинском, пройдет экологическую экспертизу, сообщил представитель оператора проекта Игорь Торопов.

В Дзержинском сейчас проходит рекультивация карьера ЗИЛ.

«В течение месяца-двух будет отсыпка плодородным грунтом. Весь завозимый грунт будет неопасным, пятого класса опасности. Он будет проходить экологическую экспертизу», – сказал Торопов.

Он добавил, что в настоящее время компания-оператор завершает первый этап рекультивации. Также необходимо провести работы по благоустройству территории, установке малых архитектурных форм, прокладке пешеходных и велосипедных дорожек.

«На прошлой неделе правительство Московской области провело конкурс о втором этапе рекультивации. Он включает в себя 4,36 гектара территории», – подчеркнул Торопов.