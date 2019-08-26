РИАМО - 26 авг. Тысячи жителей Домодедова посетили концерт Пелагеи и Елки в рамках празднования 50-летия муниципалитета, а в конце торжества запустили салют высотой в 170 метров, сообщается на сайте администрации городского округа.

Площадкой для праздника стала площадь 30-летия Победы. Вечер проводил телеведущий Дмитрий Губерниев, а на сцене, помимо известных эстрадных артистов, выступила кавер-группа Fivers. Ее исполнение песни группы «Кино» стало одним из самых запоминающихся моментов вечера.

«Никто не остался безучастным, и звуки произведения Цоя (песня «Группа крови - ред.) разлетелись по округу, став его пульсом», — говорится в материале.

Также жители увидели видеопоздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева. После этого жителей с праздником поздравил глава Домодедова Александр Двойных, пожелав им каждый день брать новую высоту.

Вечер завершился запуском 170-метрового салюта, самого большого, который когда-либо запускали на территории округа.