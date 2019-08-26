РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. Подрядчик уложит свыше 1,1 тысячи квадратных метров нового асфальтового покрытия в Спартаковском переулке в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. На прошедших выходных (24 и 25 августа – ред.) в микрорайоне Климовск начались работы по ремонту дорожного покрытия в Спартаковском переулке (два участка). В рамках проводимых работ будет уложено 1175 квадратных метров асфальтового покрытия», – говорится в сообщении.

Также в рамках работ планируется укрепить свыше 300 квадратных метров обочин и уложить 15 метров водопропускных труб.