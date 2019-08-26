РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Полицейские подмосковной Балашихи задержали жительницу Богородского горокруга, подозреваемую в краже на автозаправочной станции мобильного телефона и денег на общую сумму более 66 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что на автозаправочной станции, расположенной на 30 километре автодороги М-7 «Волга», из ее сумки были похищены денежные средства и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 45-летняя жительница деревни Щемилово Богородского городского округа по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.