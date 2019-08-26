РИАМО - 26 авг. В Подмосковье на выходных прошли 82 ярмарки - тематические, школьные, сельскохозяйственные, выходного дня - и несколько фестивалей, их посетили почти 60 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Самым масштабным мероприятием стал фестиваль «Душоновские маневры». В рамках фестиваля прошли выставка военной техники, областная торговая сессия производителей Московской области, показательные выступления десантников, конное шоу, реконструкции, кинопоказ исторических фильмов, фаер-шоу, была организована ремесленная слобода, лучные тиры, лазертаг, детская зона игр и более 100 интерактивных площадок.

«Всего за 2 дня мероприятие посетили 44 тысячи человек. Большой популярностью у гостей пользовалась зона торговли и общепита», — сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что в зоне торговли и общепита были представлены фермерская продукция, больше 20 видов сыра, авторский хлеб ручной работы и пироги, домашняя медовуха, копчености и пастила, сырное фондю и шашлыки, а также сувенирная продукция, товары в древнерусском стиле ручной работы и многое другое. Свою продукцию представили 90 производителей, фермеров и предпринимателей.

Министр уточнил, что на фестивале продали 3,5 тысячи килограммов сыра, выпили около 2 тысяч литров медовухи, большим спросом пользовались товары народных промыслов.

В Подольске в Дубровицах прошел фестиваль «Славянское подворье». В рамках мероприятия работали 11 площадок разной направленности, прошли концерты, мастер-классы, театральные постановки, более 70 мастеров представили свои работы на ремесленной ярмарке, а на стилизованном крестьянском дворике гости могли познакомиться с продукцией местных фермеров и производителей.

«Всего фестиваль посетило более 15 тысяч человек. Одним из самых посещаемых стал Сырный дворик, где сыровары козьей фермы и фермерские хозяйства представили сыры разных сортов: классические, мягкие, с благородной плесенью, с травами, твердые, полутвердые и копченые», — отметил Посаженников.

Он добавил, что на фестивале на двухметровой сковороде приготовили 120 килограммов картофеля с подмосковными грибами по специальному рецепту и 12-килограммовый традиционный русский пирог с повидлом из свежих яблок.