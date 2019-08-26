РИАМО - 26 авг. На набережной озера Сенеж в Солнечногорске в честь 90-летнего юбилея округа установили скамью-фотозону «Я люблю Солнечногорье», на которой уже многие прохожие пожелали сделать снимок на память, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Этот арт-объект установили в самом центре набережной власти муниципалитета в подарок местным жителям.

«Теперь это место притяжения для взрослых, детей и молодоженов. Глава Солнечногорья Владимир Слепцов вместе с супругой один из первых сделал фото с новой локации, о чем оповестил своих подписчиков в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время завершаются работы по благоустройству второй очереди набережной. Уже появился пирс для рыбаков, завершается процесс обустройства велодорожки, протяженность которой после завершения работ составит два километра.

Также там установили площадку для воркаута, обустроили детскую площадку, спортивную зону, места тихого отдыха. Там планируется создать еще один пляж.

Скамья – арт-объект станет не единственным местом, предназначенным для фотографирования. Для этих целей там уже есть цветочная арка, которую украсили около двух тысяч цветов.