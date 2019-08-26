РИАМО - 26 авг. Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ, где показана столица в масштабе 1:400, с момента основания посетили уже 531,6 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что сейчас павильон – самостоятельный туристический объект, который уже присутствует во многих путеводителях. Как следствие – большой наплыв туристов как из различных регионов России, так и со всего мира. В течение этого лета посещаемость макета показывала устойчивый рост.

«Если в июне число посетителей составило 47,8 тысяч человек, то в июле эта цифра увеличилась до 51,5 тысяч, а по состоянию на 23 августа она выросла до 56,5 тысяч человек. Вполне вероятно, что в августе может быть побит рекорд месячной посещаемости, который был установлен в мае – 63,9 тысяч человек», — добавил руководитель департамента.

Левкин обратил внимание, что павильон интересен гостям не только своей экспозицией, но и познавательными мероприятиями и выставками, которые проходят на его территории. Эти мероприятия рассчитаны на различную аудиторию.

К созданию самого макета приступили в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В октябре текущего года арт-объекта расширится: к нему добавят 60, 5 квадратных метров, после чего общая площадь станет 429 квадратных метров.

«На макете появится более тысячи новых объектов, в числе которых 25 — знаковые: Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ», Екатерининский дворец», — добавляется в материале.

На период проведение монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей.

В настоящее время макет площадью 368 квадратных метров представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.