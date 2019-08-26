РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 26 авг. В подмосковном Дзержинском в ходе голосования определили три двора, в которых проведут комплексное благоустройство, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

В понедельник Иванова провела встречу с жителями Дзержинского во Дворце культуры «Энергетик».

«Голосование на портале «Добродел» за благоустройство дворов завершилось 25 августа. В Дзержинском лидерами стали три двора», – сказала Иванова.

Она добавила, что это двор у дома №32, строение 1 на Угрешской улице, у дома №21 на Лесной улице и у дома №23 на Томилинской улице.

Работы выполнят с учетом восьми обязательных элементов благоустройства: озеленение и пешеходные дорожки, дворовое освещение, детские и спортивные площадки, информационные стенды, лавочки, урны, парковочные карманы и контейнерные площадки.