РИАМО - 26 авг. В Клину задержали 45-летнего мужчину, его подозревают в краже банковской карты и телефона, сумма ущерба — 15 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Преступник обокрал квартиру на улице Карла Маркса, в которой живет 53-летний мужчина. С похищенной банковской карты были сняты деньги.

«В отношении подозреваемого Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.