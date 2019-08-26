РИАМО - 26 авг. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» прошли обучение по корпоративной программе развития управленческих навыков линейных руководителей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В образовательном тренинге приняли участие мастера основных, ремонтных и вспомогательных цехов химкомбината.

«Темы первого модуля отражают три основных элемента эффективного руководства: результативное управление, совершенствование процесса и системное решение проблем. На занятиях руководители познакомились с современными методами бережливого производства, получили новые навыки эффективного управления и учились применять структурированный подход при решении производственных задач», — говорится в сообщении.

В ходе практической составляющей участники тренинга выполняли как командные упражнения, так и индивидуальные задания, которые помогали им эффективнее усваивать полученные теоретические знания.

Второй модуль программы пройдет в ноябре 2019 года. Участники тренинга рассмотрят вопросы эффективного взаимодействия с бизнес-партнерами, личного эффективного развития и лидерства.

«Наши сотрудники на регулярной основе принимают участие в корпоративных программах развития управленческих навыков. Занятия проходят как в очной, так и дистанционной формах. В этом году в тренинге, организованном на нашем заводе, приняли участие 18 руководителей линейного уровня», — рассказала заместитель генерального директора по персоналу АО «Воскресенские минеральные удобрения» Юлия Смирнова.

По ее словам, слушатели курса не только улучшат свои коммуникационные и лидерские навыки, но и познакомятся с мировыми практиками и трендами проектного управления, а также научатся грамотно применять в своей работе современные технологии и информационные ресурсы, что позволит им эффективнее добиваться необходимых производственных результатов.