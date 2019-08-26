РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Очередной муниципальный форум «Управдом» пройдет в Ледовом дворце «Арена Балашиха» 28 августа, на нем планируют обсудить благоустройство общественных территорий, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Муниципальный форум «Управдом» пройдет в Ледовом дворце «Арена Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина 28 августа. Его темой станет: «Благоустройство общественных территорий». Принять участие в форуме может любой желающий», – говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 15:00, регистрация участников начнется с 14:00. Форум пройдет по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом №2.