РИАМО - 26 авг. В Москве внедряются цифровые методы контроля над объектами недвижимости, в частности, объекты самостроя выявляют при помощи дронов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Первый этап проекта по использованию новых методов выявления самостроя и административных правонарушений по использованию земельных участков на территории Москвы уже завершен.

«Если раньше такие мероприятия требовали серьезных временных и человеческих ресурсов, то сегодня при помощи беспилотных летательных аппаратов работа осуществляется в значительно более сжатые сроки, повышается ее эффективность», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 тысяч квадратных метров. Это упрощает контроль за соблюдением законодательства на удаленных территориях.

Квадрокоптеры обследовали 9,6 тысячи земельных участков общей площадью 99 квадратных километров с августа 2018-го по август 2019 года. При этом нашли 480 самостроев, 16 самовольно закрытых для прохода участков общего пользования, 42 используемых без разрешения земельных участка и еще 37 – с неправильно оформленными документами.

«Использование квадрокоптеров как наиболее современного, эффективного и экономически рационального метода контроля будет продолжено и в будущем», – подчеркнул начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский.