РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 авг. На автотрассе А-107 на территории подмосковного Подольска в понедельник вечером образовался почти трехкилометровый затор, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:14 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до деревни Малое Толбино. Средняя скорость движения на данном участке составляет 5 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Симферопольская, Индустриальная, Большая Серпуховская, Кирова, проспекте Ленина и других.