РИАМО - 26 авг. В необычных местах столицы зарегистрировать свои отношения решили более 4,5 тысяч человек, более 2,5 тысяч уже прошли церемонию бракосочетания, самыми популярными местами у молодоженов стали смотровые площадки на Останкинской башне и «Москва-сити», сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

«В мае 2019 года мы запустили проект по регистрации брака в самых необычных местах столицы. Сегодня у нас 25 выездных площадок, они разные, они необычные. Это высотки Москва-сити, стадионы, школы. На сегодняшний день у нас подано более 4,5 тысяч заявлений на регистрацию брака на этих площадках и прием продолжается. Пар зарегистрировано более 2,5 тысяч», - сказала Ефремова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что наибольшей популярностью у молодоженов пользуются смотровые площадки «Москва-сити» и на Останкинской башне. Чуть менее популярен Планетарий.