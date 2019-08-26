РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. Свалку шприцев, которую обнаружили на Инициативной улице подмосковных Люберец, признали безопасной для экологической ситуации в округе, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее жители Люберец пожаловались в соцсетях на свалку шприцев.

«Территория принадлежит физическому лицу. Экологи обследовали свалку, она не представляет опасности», – сказал собеседник.

Он добавил, что шприцы не являются использованными. По предположениям собеседника, выброшенная партия шприцев оказалась бракованной.