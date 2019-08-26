РИАМО - 26 авг. В Московской области с начала года количество жертв ДТП сократилось на 18% по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщил в понедельник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«На сегодняшний день в рамках реализации мероприятий по нацпроекту на территории Подмосковья удалось сохранить 105 человеческих жизней – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - сказал Гержик.

Он отметил, что на дорогах региона Московской области продолжаются работы по снижению аварийности.

«Так, на Московская область стала одним из первых регионов, где идет установка светоотражающих элементов на осевой разметке - катафотов. В этом году катафоты будут обустроены на более 600 участках протяжённостью 160 километров», - добавил Гержик.

Кроме того, по его словам, до конца года на дорогах региона будет построено 245 километров тротуаров, более 300 километров линий освещения, установлено более 110 километров тросовых и металлических ограждений, для успокоения движения в населенных пунктах будет установлено более 700 искусственных неровностей. Также продолжается развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

«Введены в эксплуатацию камеры фотовидеофиксации на среднюю скорость на 11 участках: М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-11 Москва – Санкт-Петербург, А-105 «Подъезд к аэропорту «Домодедово». В ближайшее время планируется введение еще 10 рубежей на участках: М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-107 ММК, Волоколамское шоссе», - заявил Гержик.