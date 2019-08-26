РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 авг. Около 100 воспитанников молодежного экологического лагеря Балашихи приняли участие в презентации общественного городского центра «Волонтер», который объединит все городские инициативы и даст возможность молодежи получить не только социальный опыт, но и волонтерскую книжку, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие прошло в понедельник в конференц-зале многофункционального центра горокруга.

«Сегодня (26 августа – ред.) состоялась презентация общественного волонтерского центра в Балашихе, который откроется с 1 сентября текущего года. Волонтеров у нас много, только они разбиты по разным центрам, поэтому мы решили создать единый центр на базе молодежного центра «Спутник». Хотим набрать как можно больше ребят от 14 лет и старше», – сказала замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева.

Она добавила, что на встрече присутствовало более 100 ребят из молодежного экологического лагеря, который базируется в двух молодежных центрах Балашихи.

«Мы решили начать с ребят, с которыми ежедневно ведем работу, а для них это возможность получить не только социальный опыт и организаторские способности, но и волонтерскую книжку. Это позволит будущим выпускникам получить дополнительные баллы (от 1 до 3) при поступлении в вузы», – пояснила Евстигнеева.

Учитель географии школы №26 Балашихи Светлана Низова, которая возглавит городской общественный центр волонтерского движения, в ходе презентации отметила, что он будет объединять все волонтерские инициативы в округе.

«Мы возьмем популярные направления: волонтеры Победы, организацию и участие в городских, областных и общероссийских мероприятиях, экологическое направление, социальные инициативы – помощь людям с ограниченными возможностями, больным детям, пожилым и так далее», – отметила Низова.

Она предложила всем ребятам активно включиться в работу и поучаствовать в создании эмблемы, девиза и гимна волонтерского центра, развитии страничек в социальных сетях.

«Волонтеры будут разбиты на группы. Ребятам нужно будет поучаствовать не менее чем в 10 мероприятиях, чтобы получить волонтерскую книжку. Для волонтеров проведут полезные встречи с представителями бизнеса, психологами», – заключила Низова.

Чтобы стать участником волонтерского центра в Балашихе, нужно прислать СМС на номер: 8(977)655-46-12, указав ФИО, место учебы и класс.