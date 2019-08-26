РИАМО - 26 авг. Коломенский фермер Савелий Крестинков завоевал второе место на конкурсе на звание лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров среди 55 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев поздравил Крестинкова с успешным выступлением на XXVII Всероссийском конкурсе на звание лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Коломенский аграрий достойно представил округ и Подмосковье и завоевал почетное второе место», – говорится в сообщении.

За звание лучшего по своей профессии на протяжении двух дней соревновались 60 дояров из 55 регионов России. Конкурс состоял из трех частей: проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильного аппарата и основное испытание – доение коров в доильном зале.

На арене состязаний за грамотностью, быстротой, чистотой техники доения следили 40 судей. По результатам соревнований специалисты определили лидеров по пяти номинациям.

Всероссийский конкурс среди операторов машинного доения коров проходит раз в два года и организовывается среди мастеров, занявших первые места в отборочных конкурсах субъектов РФ.