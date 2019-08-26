РИАМО - 26 авг. Неизвестный напал на мужчину на юго-востоке Москвы, злоумышленник брызнул прохожему в лицо из баллончика, забрал его сотовый телефон и скрылся, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сообщение о преступлении поступило 25 августа в 01:50. Установлено, что 24 августа в 21:40 на улице Верхние Поля в районе дома №38, корпуса 1 неизвестный из баллончика с неустановленной жидкостью брызнул в лицо мужчине, открыто похитил сотовый телефон и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».