РИАМО - 26 авг. В столичном районе Дорогомилово отремонтируют здание входной группы музея-панорамы «Бородинская битва», после чего там появится новое гранитное покрытие площадок и металлическое ограждение решетки южного входа, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Проектную документацию на этот объект в комитете уже согласовали. После завершения запланированных работ лестницы станут комфортнее: появятся ограждения и предупредительные тактильные гранитные плиты, гидроизоляция, ступеньки будут меньше скользить: на проступях краевых ступеней сделают две полосы из керамической плитки с противоскользящим покрытием желтого цвета.

«Исторический музей-панорама в Москве, посвященный Отечественной войне 1812 года, в своем роде уникален. Это единственный музей, центральным экспонатом которого является панорама, посвященная одному из ключевых моментов российской истории – Бородинскому сражению», — рассказал глава комитета Валерий Леонов.

Во входной группе заменят систему витражного тонированного остекления северного крыльца и металлического ограждения северного входа, а также разместят цементно-песчаную стяжку.

Данное культурное сооружение воздвигли в 1962 году по авторскому проекту.