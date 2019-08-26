РИАМО - 26 авг. На стадионе технических видов спорта в Дмитрове состоялось первенство Дмитровского городского округа по автокроссу-2019, участие в заездах приняли более 80 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В первенстве участвовали 83 спортсмена из Москвы, Пушкина, Дубны, Электростали, Сергиева Посада, Вологды, Серпухова, Щелкова, Красногорска, Чехова и других городов. Рев мотора, профессиональное маневрирование на виражах и скорость кроссовых автомобилей не оставили равнодушными ни одного зрителя», – говорится в сообщении.

Спортсмены высоко оценили два километра песчано-грунтовой трассы на стадионе технических видов спорта.

Дмитровский округ на соревнованиях представляла команда Fresh Sport Dmitrov. Ее член – Александр Гусев занял почетное третье место в классе Д3 микро. Бронзу в командном зачете также получили жители Дмитрова.