РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 авг. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 27 августа пройдет бесплатное занятие йогой, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха Люберец в соцсети «Вконтакте».

«Жители смогут посетить финальное бесплатное занятие йогой от семейного клуба «Лотос» в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Ближайшее занятие состоится 27 августа в 10:00 – йога для женщин с тренером Ольгой Печеровой», – говорится в сообщении.

Для большего комфорта рекомендуется взять с собой коврик, плед, воду для питья и носки.

Занятие бесплатное, требуется предварительная регистрация по телефонам: 8(495)502-58-61 – клуб «Лотос», 8(926)145-69-41 – Ольга Печерова.