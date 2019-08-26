РИАМО - 26 авг. В Таганском районе проведут капитальный ремонт дома 1959 года постройки, в нем восстановят козырьки и входные площадки, а также установят новую систему общедомового освещения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Здание находится по адресу: Николоямский переулок, дом №4-6, строение 3. В нем обновят покрытия фасадов и цоколя, приведут в порядок металлическую пожарную лестницу, а также входные группы с восстановлением козырьков и входных площадок. Кроме того, проект предполагает замену дверей и люков, ремонт помещений подвала.

«В Москве активно модернизируются многоквартирные дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, обновляется жилищный фонд столицы. Согласован проект капитального ремонта пятиэтажного дома, построенного в 1959 году по индивидуальному проекту», — рассказал Валерий Леонов.

Над внутренней отделкой дома поменяют существующее покрытие полов на лестничных клетках, междуэтажных площадках и в тамбурах. Стены подъезда, лестничные клетки, ограждения и поручни окрасят. Также в рамках работ запланирована замена общедомового освещения, системы водоснабжения, отопления и водоотведения.

Запланирован восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, включая восстановление настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на кухнях. После проведения капитального ремонта существующий архитектурный облик здания сохранится.