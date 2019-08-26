РИАМО - 26 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов Подмосковья обеспечить безопасность детей в день торжественных школьных линеек, которые пройдут 2 сентября, сообщила в понедельник журналистам первый заместитель председателя правительства Подмосковья – министр образования региона Ольга Забралова.

В понедельник глава региона провел совещание с руководящим составом областного правительства. На совещании отдельное внимание уделили вопросам, связанным с завершением подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

«Самое главное, что дано было поручение губернатором главам территорий организовать безопасность детей и удобство родителей 2 сентября, когда в Московской области по всей территории будут проходить линейки. Все главы муниципалитетов, городских округов отчитались о том, что ко второму сентября они готовы. Я надеюсь, что в Московской области все пройдет в штатном режиме. Мы сделали все для того, чтобы у нас все мероприятия прошли на должном уровне», - сказала Забралова.

Она отметила, что все дошкольные и школьные учреждения Московской области готовы к началу нового учебного года.

«На прошлой неделе закончилась приемка всех учреждений. Напомню, что у нас больше 1,5 тысяч школ и больше 2 тысяч детских садов. Во всех муниципалитетах прошли приемные комиссии и все <…> 100% учреждений готовы к новому учебному году», - добавила Забралова.

Кроме того, она напомнила, что 28 августа в доме правительства Московской области пройдет ежегодный форум педагогов Подмосковья, где будут подведены итоги работы системы образования региона в предыдущем учебном году и поставят задачи на следующий год. На мероприятии также назовут лучшие школы Подмосковья.

«Двадцать седьмого числа форум пройдет на 23 площадках на всей территории Московской области, потому что не всегда удобно из дальних уголков Московской области приезжать в дом правительства на тренинги, на площадки, поэтому мы для удобства первый день делаем на территории наших вузов, школ, колледжей очень интересные площадки с очень интересными спикерами и тренингами», - подытожила Забралова.